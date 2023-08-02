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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 40 серія дивитись онлайн від 02.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 40 серія від 02.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 40 серія вже на сайті СТБ
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Серія 40 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 40 від 02.08.2023 на сайті СТБ!

У лікарню потрапляє амбітна олімпійська чемпіонка з травмою. Сильна духом дівчина намагається не втрачати стійкості. Але проблеми навалюються на неї, немов снігова лавина: зрада подруги, втрата близької людини, а тепер ще й невтішні результати обстеження серця. Як вона переживе цей складний етап життя? Хто з пацієнтів допоможе їй вибратися з цього морального стану? Всі відповіді покаже серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 40.

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