Серія 40 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 40 від 02.08.2023 на сайті СТБ!

У лікарню потрапляє амбітна олімпійська чемпіонка з травмою. Сильна духом дівчина намагається не втрачати стійкості. Але проблеми навалюються на неї, немов снігова лавина: зрада подруги, втрата близької людини, а тепер ще й невтішні результати обстеження серця. Як вона переживе цей складний етап життя? Хто з пацієнтів допоможе їй вибратися з цього морального стану? Всі відповіді покаже серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 40.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 39 серія від 02.08.2023