Серия 43 | 03.08.2023 | 2023

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До приймального відділення потрапрапляє хлопчик Денис, що постраждав від падіння ящиків на складі. Опинився він там через скрутне становище, яке змусило його піти на крадіжку. З усіх людей в лікарні по-справжньому розуміє хлопця тільки його сусід по кімнаті. Чоловік впевнений, що хлопчик просто заручник обставин і йде на крадіжки задля блага рідної людини, хоча й та цього не цінує. Які жахливі слова випадково почує хлопчик від своєї мами, від чого йому стане зле та він буде готовий з нею попрощатися? Серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2023 серія 43 відповість на всі запитання!

Соня збирається знайомити Платона з батьками, той переживає за цю зустріч та побоюється піти на такий серйозний крок. До якої витівки вдасться Платон, чим розізлить Соню? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023, щоб дізнатися всі подробиці.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 42 серія від 03.08.2023