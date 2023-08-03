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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 43 серія дивитись онлайн від 03.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 43 серія від 03.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 43 серія вже на сайті СТБ
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Серия 43 | 03.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 43 від 03.08.2023 на сайті СТБ!

До приймального відділення потрапрапляє хлопчик Денис, що постраждав від падіння ящиків на складі. Опинився він там через скрутне становище, яке змусило його піти на крадіжку. З усіх людей в лікарні по-справжньому розуміє хлопця тільки його сусід по кімнаті. Чоловік впевнений, що хлопчик просто заручник обставин і йде на крадіжки задля блага рідної людини, хоча й та цього не цінує. Які жахливі слова випадково почує хлопчик від своєї мами, від чого йому стане зле та він буде готовий з нею попрощатися? Серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2023 серія 43 відповість на всі запитання!

Соня збирається знайомити Платона з батьками, той переживає за цю зустріч та побоюється піти на такий серйозний крок. До якої витівки вдасться Платон, чим розізлить Соню? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023, щоб дізнатися всі подробиці.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 42 серія від 03.08.2023

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