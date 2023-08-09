Лікарка Ковальчук 2 сезон 7 серия смотреть онлайн от 09.08.2023

Серия 7 | 09.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 7 серия от 09.08.2023 на сайте СТБ! Максим выходит на работу. Оксана злится, что он ведет себя так, будто ничего не произошло. Она пытается выяснить, где Закревский пропадал, но он не хочет ничего объяснять. Как Оксана отреагирует на такое поведение? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 7 Кузьменко звонит по телефону Закревскому и предлагает встретиться. Он сообщает, что Марьяна в депрессии и ее состояние очень плохое. Кузьменко просит Максима не бросать ее и ребенка, ведь он очень волнуется за дочь. Как Закревский отреагирует на этот разговор? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 7 серия.

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