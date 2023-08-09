Серія 7 | 09.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 7 серія від 09.08.2023 на сайті СТБ! Максим виходить на роботу. Оксана злиться, що він поводиться так, ніби нічого не сталося. Вона намагається з’ясувати, де Закревський пропадав, проте він не хоче нічого пояснювати. Як Оксана відреагує на таку поведінку? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 7 Кузьменко телефонує Закревському й пропонує зустрітися. Він повідомляє, що Мар’яна в депресії і її стан дуже поганий. Кузьменко просить Максима не кидати її та дитину, адже він дуже хвилюється за доньку. Як Закревський відреагує на цю розмову? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 7 серія.

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