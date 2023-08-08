Серія 6 | 08.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серія від 08.08.2023 на сайті СТБ! Дівчина впадає у відчай через скрутне становище в родині та відмовляється жити. Лікарі борються за її життя і витягують з того світу. Але пацієнтка не рада такому рятуванню, її психологічний стан важкий. Головний лікар наполягає відправити Таню до психіатричного відділення, але лікарка Ковальчук проти цього. Вона спробує з психологом знайти причину переживань дівчини. Для цього вони відправляють Сашу до неї додому. Що він там знайде? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серія, щоб дізнатися розв’язку цієї історії.

Оксана знаходить підроблені лікі в пацієнта, які він придбав в аптеці лікарні. Невже лікарка Ковальчук викриє махінації Вікторії? Чи почнеться розслідування щодо контрафактів в аптеці? Дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серія та не пропустіть розвиток подій!

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серія від 08.08.2023