Серія 5 | 08.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серія від 08.08.2023 на сайті СТБ! Максим серйозно налаштований вивести Мар’яну на чисту воду. Він поїхав у лабораторію й дізнався, що вона давала гроші лаборанту. Закревський впевнений, що вона заплатила за фальшивий тест ДНК, проте Мар’яна стверджує, що давала гроші за терміновість виконання.

У серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серія Максим наважиться провести незалежне дослідження, щоб довести брехню Мар’яни та помиритися з Оксаною. Він здасть аналізи в іншій лабораторії. Яким буде результат? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 5.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 4 серія від 08.08.2023