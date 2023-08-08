Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серия смотреть онлайн от 08.08.2023

Серия 5 | 08.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серия от 08.08.2023 на сайте СТБ! Максим серьезно настроен вывести Марьяну на чистую воду. Он поехал в лабораторию и узнал, что она давала деньги лаборанту. Закревский уверен, что она заплатила за фальшивый тест ДНК, но Марьяна утверждает, что давала деньги за срочность исполнения.

В сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серия Максим решится провести независимое исследование, чтобы доказать ложь Марьяны и помириться с Оксаной. Он сдаст анализы в другой лаборатории. Каков будет результат? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 5.

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