Лікарка Ковальчук 2 сезон 4 серия смотреть онлайн от 08.08.2023

Серия 4 | 08.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 4 серия от 08.08.2023 на сайте СТБ! Виктория заставляет Ингу продавать бахилы пациентам. Теперь в отделение запрещено находиться без них, более того, со своими тоже нельзя приходить. Как Оксана отреагирует, когда узнает об этом нововведении? Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук сезон 2 серия 4.

Ковальчук вызывают в больницу. В городе произошло серьезное ДТП, и потерпевшей нужна немедленная операция. Рабочие отношения Оксаны и Максима усложняются. Из-за личных конфликтов они не могут определиться с лечением пациентов. Вадим Николаевич замечает, что Ковальчук не может повлиять на подчиненного Закревского, поэтому делает ей замечания. Смогут ли Максим и Оксана продолжить работу вместе? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 4 серия.

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