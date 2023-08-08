Серія 4 | 08.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 4 серія від 08.08.2023 на сайті СТБ! Вікторія змушує Інгу продавати бахіли пацієнтам. Тепер у відділення заборонено знаходити без них, ба більше, зі своїми теж не можна приходити. Як Оксана відреагує, коли дізнається про таке нововведення? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук сезон 2 серія 4.

Ковальчук викликають у лікарню. У місті сталася серйозна ДТП, і потерпілій потрібна негайна операція. Робочі стосунки Оксани та Максима ускладнюються. Через особисті конфлікти вони не можуть визначитися з лікуванням пацієнтів. Вадим Миколайович помічає, що Ковальчук не може повпливати на свого підлеглого Закревського, тому робить їй зауваження. Чи зможуть Максим та Оксана продовжити працювати разом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 4 серія.

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