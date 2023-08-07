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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 3 серія дивитись онлайн від 07.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 3 серія від 07.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 3 серія дивитись на сайті СТБ
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Серія 3 | 07.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон серія 3 від 07.08.2023 на сайті СТБ! У день весілля до Максима та Оксани приходить непрошений гість – колишня Максима Мар’яна. Немов грім серед ясного неба звучать її слова, що тест на батьківство підтвердився: Максим є біологічним батьком дитини. Серце Оксани розбито, і вона тікає з власного весілля. Що буде робити Максим? Чи зможе він довести Ковальчук, що тільки вона єдина йому потрібна? І чи пробачить головна героїня приховування цього факту? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон серія 3.

У лікарню потрапить дівчина, яка потрапила в ДТП. Згодом інструктор і за сумісництвом батько постраждалої зізнається, що допоміг придбати права водію авто. Заплутана історія повернеться так, що виявиться, що винуватець аварії зовсім не той, на якого вказують усі докази. Хто стоїть за цим злочином і чи вдасться знайти справжнього порушника? Не пропустіть цікаву розв’язку історії в серіалі СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон серія 3.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 2 серія від 07.08.2023

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