Лікарка Ковальчук 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.08.2023

Серия 3 | 07.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон серия 3 от 07.08.2023 на сайте СТБ! В день свадьбы к Максиму и Оксане приходит непрошеный гость – бывшая Максима Марьяна. Словно гром среди ясного неба звучат ее слова, что тест на отцовство подтвердился: Максим является биологическим отцом ребенка. Сердце Оксаны разбито, и она убегает с собственной свадьбы. Что будет делать Максим? Сможет ли он доказать Ковальчук, что только она единственная ему нужна? И простит ли главная героиня сокрытие этого факта? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон серия 3.

В больницу попадет девушка, которая попала в ДТП. Впоследствии инструктор и по совместительству отец пострадавшей признается, что помог приобрести права водителю авто. Запутанная история повернется так, что окажется, что виновник аварии совсем не тот, на которого указывают все улики. Кто стоит за этим преступлением и удастся ли найти настоящего нарушителя? Не пропустите интересную развязку истории в сериале СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон серия 3.

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