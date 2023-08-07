Лікарка Ковальчук 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 07.08.2023

Серия 2 | 07.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 2 серия от 07.08.2023 на сайте СТБ! Максим тайком от Оксаны встречается с Марьяной. Закревский не верит, что она ждет ребенка от него, поэтому соглашается на генетическую экспертизу. Каков будет результат? Не помешает ли Марьяна свадьбе Максима и Оксаны? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон Оксана будет бороться за жизнь сверхсложного пациента. Однако новое руководство будет всячески вставлять палки в колеса. Вадим Николаевич хочет, чтобы Ковальчук прекратила свою самодеятельность и направляла больных в профильные больницы. Послушается ли его Оксана? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 2.

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