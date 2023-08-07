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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серия смотреть онлайн от 07.08.2023

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук - 1 серия от 07.08.2023. Сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серия смотреть на сайте СТБ
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Серия 1 | 07.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серия от 07.08.2023 на сайте СТБ! Оксана и Максим смогли преодолеть все трудности. Теперь они снова вместе и готовятся к свадьбе. Однако проблемы на работе не дают влюбленным с головой погрузиться в праздничную суету. Хотите узнать, с какими испытаниям придется столкнуться главным героям? И какой сюрприз Марьяна подготовила для Максима? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серия.

В приемном отделении новый главврач. Бондарь Вадим Николаевич очень требователен и не терпит самодеятельности, поэтому с первых минут начал наводить порядок. Какие изменения ждут приемное отделение? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серия.

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