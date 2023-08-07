Серія 1 | 07.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серія від 07.08.2023 на сайті СТБ! Оксана та Максим змогли подолати всі труднощі. Тепер вони знову разом і готуються до весілля. Проте проблеми на роботі не дають закоханим з головою поринути в святкову метушню. Хочете дізнатися, з якими випробування доведеться зіштовхнутися головним героям? І який сюрприз Мар’яна підготувала для Максима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серія.

У приймальному відділенні новий головний лікар. Бондар Вадим Миколайович дуже вимогливий і не терпить самодіяльності, тому з перших хвилин почав наводити порядок. Які зміни чекають на приймальне відділення? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серія.

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