Серія 2 | 07.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 2 серія від 07.08.2023 на сайті СТБ! Максим потай від Оксани зустрічається з Мар’яною. Закревський не вірить, що вона чекає дитину від нього, тому погоджується на генетичну експертизу. Яким буде результат? Чи не завадить Мар’яна весіллю Максима та Оксани? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон Оксана боротиметься за життя надскладного пацієнта. Проте нове керівництво всіляко вставлятиме палиці в колеса. Вадим Миколайович хоче, щоб Ковальчук припинила свою самодіяльність і направляла хворих у профільні лікарні. Чи послухається його Оксана? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 2.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 1 серія від 07.08.2023