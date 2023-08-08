Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серия смотреть онлайн от 08.08.2023

Серия 6 | 08.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серия от 08.08.2023 на сайте СТБ! Девушка опускает руки из-за трудного положения в семье и отказывается жить. Врачи борются за ее жизнь и вытягивают с того света. Но пациентка не рада такому спасению, ее психологическое состояние тяжелое. Главный врач настаивает отправить Таню в психиатрическое отделение, но врач Ковальчук против этого. Она попытается с психологом найти причину переживаний девушки. Для этого они отправляют Сашу к ней домой. Что шокирующего он там найдет? Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серия, чтобы узнать развязку этой истории.

Оксана находит поддельное лекарство у пациента, которое он приобрел в аптеке больницы. Неужели врач Ковальчук разоблачит махинации Виктории? Начнется ли расследование относительно контрафактов в аптеке? Смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 6 серия и не пропустите развитие событий!

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 5 серия от 08.08.2023