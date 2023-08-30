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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия смотреть онлайн от 30.08.2023

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук - 42 серия от 30.08.2023. Сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия смотреть на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия смотреть онлайн от 30.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия смотреть онлайн от 30.08.2023
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Серия 42 | 30.08.2023 | Сезон 2

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Работники больницы начинают собственное расследование темных преступных дел Виктории. Платону удается узнать, что новая главврач пытается заработать на программе клинических исследований. За дополнительную плату она дает пациентам нужные лекарства, а для всех остальных оставляет «пустышку», которая разве что может работать как плацебо. Как действия Виктории повлияют на жизнь одной из пациенток, которая внезапно прервалась?

Узнайте, сможет ли Платон и его команда революционеров найти доказательства действиям Виктории и предоставить их полиции? Смотрите, как будет двигаться их дело по отстранению горе-руководства в медицинском сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия от 30.08.2023

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