Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия смотреть онлайн от 30.08.2023

Серия 42 | 30.08.2023 | Сезон 2

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Работники больницы начинают собственное расследование темных преступных дел Виктории. Платону удается узнать, что новая главврач пытается заработать на программе клинических исследований. За дополнительную плату она дает пациентам нужные лекарства, а для всех остальных оставляет «пустышку», которая разве что может работать как плацебо. Как действия Виктории повлияют на жизнь одной из пациенток, которая внезапно прервалась?

Узнайте, сможет ли Платон и его команда революционеров найти доказательства действиям Виктории и предоставить их полиции? Смотрите, как будет двигаться их дело по отстранению горе-руководства в медицинском сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серия.

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