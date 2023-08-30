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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия смотреть онлайн от 30.08.2023

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Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия смотреть онлайн от 30.08.2023
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Лікарка Ковальчук: 2 сезон 42 серия смотреть онлайн от 30.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия смотреть онлайн от 30.08.2023
Лікарка Ковальчук

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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия смотреть онлайн от 30.08.2023
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Лікарка Ковальчук Серия 41 Лікарка Ковальчук: 2 сезон 41 серия смотреть онлайн от 30.08.2023
Серия 41 | 30.08.2023 | Сезон 2

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Заместитель врача по экономическим вопросам Виктория достигла своей цели по очернению репутации врача Ковальчук. Дело о пациентах больницы получило огласку после того, как Оксана оперировала мужчину в критическом состоянии, которого обвиняли в покушении на жизнь другого больного. После скандальной статьи в медиа Бондаря отстранили от должности как руководителя Ковальчук. Кто станет на его место? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия.

В больницу врывается Платон с беременной Соней, у которой сильное кровотечение. Смогут ли врачи спасти жизнь матери и ребенка? Узнайте, какую поразительную новость получит Платон в сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серия.

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