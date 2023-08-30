Лікарка Ковальчук 2 сезон 40 серия смотреть онлайн от 30.08.2023

Серия 40 | 30.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 40 серия от 30.08.2023 на сайте СТБ!

В больницу попадают двое мужчин. Один из них получил пулевое ранение и заявляет, что в него осознанно выстрелили. Подозреваемый отрицает, жалуется на сердце и говорит, что нажал на курок в полусознании. Вскоре окажется, что раненый и стрелок связаны, и последний узнал нечто, что было за гранью закона. Что на самом деле произошло между пациентами? Смотрите, как в стенах больницы будет разворачиваться целая драма.

Помимо лечебных дел в больнице кипят страсти. Стефа признается в любви Саше, Инга ждет признания от Игоря, а между Оксаной и Вадимом вновь разгораются прежние чувства. Не пропустите бурю эмоций любимых героев медицинского сериала Лікарка Ковальчук 2 сезон.

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