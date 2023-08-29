Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серия смотреть онлайн от 29.08.2023

Серия 39 | 29.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серия от 29.08.2023 на сайте СТБ! Виктория хочет подставить Ковальчук, потому решает действовать решительно. Она поручает Платону подменить результаты анализов Марьяны, чтобы операция пошла не по плану. В обмен за это Виктория обещает Платону место правой руки главврача, когда она займет эту должность. Согласится ли Платон на такую подставу? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 39 состояние Марьяны ухудшается, и ей нужна срочная операция. Согласится ли Марьяна доверить Оксане свою жизнь? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серия.

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