Серія 39 | 29.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія від 29.08.2023 на сайті СТБ! Вікторія хоче підставити Ковальчук, тому вирішує діяти рішуче. Вона доручає Платону підмінити результати аналізів Мар’яни, щоб операція пішла не за планом. В обмін за це Вікторія обіцяє Платону місце правої руки головного лікаря, коли вона обійме цю посаду. Чи погодиться Платон на таку підставу? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 39 стан Мар’яни погіршується, і їй потрібна термінова операція. Чи погодиться Мар’яна довірити Оксані своє життя? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія.

Дивитися онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 38 серія від 29.08.2023