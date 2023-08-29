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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія дивитись онлайн від 29.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 39 серія від 29.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія дивитись на сайті СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія дивитись онлайн від 29.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія дивитись онлайн від 29.08.2023
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Серія 39 | 29.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія від 29.08.2023 на сайті СТБ! Вікторія хоче підставити Ковальчук, тому вирішує діяти рішуче. Вона доручає Платону підмінити результати аналізів Мар’яни, щоб операція пішла не за планом. В обмін за це Вікторія обіцяє Платону місце правої руки головного лікаря, коли вона обійме цю посаду. Чи погодиться Платон на таку підставу? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 39 стан Мар’яни погіршується, і їй потрібна термінова операція. Чи погодиться Мар’яна довірити Оксані своє життя? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія.

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