Серія 38 | 29.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 38 серія від 29.08.2023 на сайті СТБ! Олександр наважився зробити перший крок і запросив Стефу в кіно. Як вона відреагувала на його пропозицію? Невже вони нарешті будуть разом? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 38 Мар’яна народить сина. Оксана нагадає Максиму, що їй потрібна негайна операція й правильне лікування, адже її серце дуже слабке. Чи погодиться Мар’яна довіритися Оксані? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 38 серія.

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