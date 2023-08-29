Серія 37 | 29.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 37 серія від 29.08.2023 на сайті СТБ! Ігор та Інга стикнулися з черговими складнощами сумісного життя. Через те, що Ігор сильно хропить, Інга не може нормально спати вночі. Проте Ігор стверджує, що це Інга хропить і заважає йому відпочивати. Чи зможуть вони знайти рішення й порозумітися? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 37 Стефа та Олександр не байдужі одне до одного, проте ніхто з них не наважується зробити перший крок. Стефа вдає, що постійно зайнята роботою, тому Олександр вважає, що вона його просто ігнорує. Чим це закінчиться? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 37 серія.

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