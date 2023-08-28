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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія дивитись онлайн від 28.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 36 серія від 28.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія дивитись на сайті СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія дивитись онлайн від 28.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія дивитись онлайн від 28.08.2023
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Лікарка Ковальчук Серія 36 Лікарка Ковальчук: 2 сезон 36 серія дивитися онлайн від 28.08.2023
Серія 36 | 28.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія від 28.08.2023 на сайті СТБ!

Анна хвилюється за стан Оксани, тому вирішує з нею поговорити. Проте Ковальчук не готова до відвертих розмов. Вона втішає себе думкою, що зараз малюк із рідною матір’ю і йому так буде краще. Як втрата дитини позначиться на стосунках Оксани та Максима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія.

Валентин Геннадійович обіцяє Вікторії зробити її головним лікарем приймального відділення. Проте для цього йому потрібні докази того, що особисті стосунки працівників негативно впливають на роботу лікарні. На що піде Вікторія, аби отримати цю посаду? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 35 серія від 28.08.2023

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