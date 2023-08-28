Серія 36 | 28.08.2023 | Сезон 2

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Анна хвилюється за стан Оксани, тому вирішує з нею поговорити. Проте Ковальчук не готова до відвертих розмов. Вона втішає себе думкою, що зараз малюк із рідною матір’ю і йому так буде краще. Як втрата дитини позначиться на стосунках Оксани та Максима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія.

Валентин Геннадійович обіцяє Вікторії зробити її головним лікарем приймального відділення. Проте для цього йому потрібні докази того, що особисті стосунки працівників негативно впливають на роботу лікарні. На що піде Вікторія, аби отримати цю посаду? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серія.

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