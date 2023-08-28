Серія 35 | 28.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 35 серія від 28.08.2023 на сайті СТБ!

У Оксани забрали дитину. Біологічна матір схаменулася і вирішила повернути свого сина. Як Ковальчук і Закревський відреагують на цю новину? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 35 серія.

Вікторія дуже не задоволена тим, що Платон розповів Бондарю правду і тепер Стефу можуть повернути у відділення. Вона попередить Платона, що з нею краще не жартувати, адже зовсім скоро вона отримає пост головного лікаря. Як Платон відреагує на цю розмову? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 35 серія.

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