Серія 34 | 28.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія від 28.08.2023 на сайті СТБ!

Олександр хоче змусити Платона зізнатися в брехні. Він записує телефонну розмову, вякій Платон погоджується продати фальшивий лікарняний, і починає його шантажувати. Чи допоможе це повернути Стефу? Дізнайтеся просто зараз!

Оксана не може сконцентруватися на пацієнтах, адже постійно відволікається на дитину. Бондарю не подобається таке ставлення до роботи, і він пропонує Ковальчук взяти декретну відпустку просто зараз. Чи зможе Оксана приборкати свою надмірну тривожність і налагодити справи на роботі? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія.

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