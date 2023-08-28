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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія дивитись онлайн від 28.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 34 серія від 28.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія дивитись на сайті СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія дивитись онлайн від 28.08.2023
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Лікарка Ковальчук: 2 сезон 36 серія дивитися онлайн від 28.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія дивитись онлайн від 28.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 сезон 35 серія дивитися онлайн від 28.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія дивитись онлайн від 28.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 сезон 33 серія дивитися онлайн від 23.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія дивитись онлайн від 28.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 сезон 32 серія дивитися онлайн від 23.08.2023
Лікарка Ковальчук Серія 34 Лікарка Ковальчук: 2 сезон 34 серія дивитися онлайн від 28.08.2023
Серія 34 | 28.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія від 28.08.2023 на сайті СТБ!

Олександр хоче змусити Платона зізнатися в брехні. Він записує телефонну розмову, вякій Платон погоджується продати фальшивий лікарняний, і починає його шантажувати. Чи допоможе це повернути Стефу? Дізнайтеся просто зараз!

Оксана не може сконцентруватися на пацієнтах, адже постійно відволікається на дитину. Бондарю не подобається таке ставлення до роботи, і він пропонує Ковальчук взяти декретну відпустку просто зараз. Чи зможе Оксана приборкати свою надмірну тривожність і налагодити справи на роботі? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серія.

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