Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серия смотреть онлайн от 28.08.2023

Серия 34 | 28.08.2023 | Сезон 2

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Александр хочет заставить Платона признаться во лжи. Он записывает телефонный разговор, в котором Платон соглашается продать фальшивый больничный, и начинает его шантажировать. Поможет ли это вернуть Стефу? Узнайте прямо сейчас!

Оксана не может сконцентрироваться на пациентах, ведь постоянно отвлекается на ребенка. Бондарю не нравится такое отношение к работе, и он предлагает Ковальчук взять декретный отпуск прямо сейчас. Сможет ли Оксана обуздать свою чрезмерную тревожность и наладить дела на работе? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 34 серия.

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