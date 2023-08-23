Лікарка Ковальчук 2 сезон 33 серия смотреть онлайн от 23.08.2023

Серия 33 | 23.08.2023 | Сезон 2

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Александр знает, что Платон подставил Стефу и устроил взрыв в лаборатории. Он требует рассказать руководству правду, иначе ему не поздоровится. Как Платон отреагирует на угрозы? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 33 Марьяна придет на плановый осмотр к гинекологу. Юркевича обеспокоит ее состояние, ведь у нее сильная одышка и повышенное давление. Он попросит Марьяну проконсультироваться с кардиологом. Прислушается ли она к его рекомендациям? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 33 серия.

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