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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 33 серія дивитись онлайн від 23.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 33 серія від 23.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 33 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 33 | 23.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 33 серія від 23.08.2023 на сайті СТБ!

Олександр знає, що це Платон підставив Стефу і влаштував вибух у лабораторії. Він вимагає розповісти керівництву правду, інакше йому не поздоровиться. Як Платон відреагує на погрози? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 33 Мар’яна прийде на плановий огляд до гінеколога. Юркевича занепокоїть її стан, адже в неї сильна задишка та підвищений тиск. Він попросить Мар’яну проконсультуватися з кардіологом. Чи дослухається вона до його рекомендацій? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 33 серія.

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