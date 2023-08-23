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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серія дивитись онлайн від 23.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 32 серія від 23.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 32 | 23.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серія від 23.08.2023 на сайті СТБ!

Оксана і Максим обирають ім’я для майбутньої дитини й не можуть дійти згоди. Ковальчук хоче назвати сина Миколою, проте Закревському більше до вподоби Володимир. Чи зможуть вони порозумітися і не розсваритися? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серія Платон дасть свідчення проти Стефи, і Вадим Миколайович врішить остаточно звільнити її. Як Оксана відреагує на цю новину? І що вигадає Олександр, аби помститися Платону? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія від 23.08.2023

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