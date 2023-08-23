Серия 31 | 23.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія від 23.08.2023 на сайті СТБ!

Ремонт лабораторії обійшовся приймальному відділенню в кругленьку суму, тому Вікторія і Вадим Миколайович вимагають від працівників скорочення витрат та економії. Вікторія хоче, аби дороговартісні обстеження проводилися лише в разі крайньої необіхдності та узгоджувалися із завідувачем відділення. Чи дотримуватиметься Ковальчук нових правил? Дізнайтеся просто зараз! Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія від 23.08.2023.

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