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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія дивитись онлайн від 23.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 31 серія від 23.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 31 | 23.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія від 23.08.2023 на сайті СТБ!

Ремонт лабораторії обійшовся приймальному відділенню в кругленьку суму, тому Вікторія і Вадим Миколайович вимагають від працівників скорочення витрат та економії. Вікторія хоче, аби дороговартісні обстеження проводилися лише в разі крайньої необіхдності та узгоджувалися із завідувачем відділення. Чи дотримуватиметься Ковальчук нових правил? Дізнайтеся просто зараз! Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серія від 23.08.2023.

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