Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серия смотреть онлайн от 23.08.2023

Серия 31 | 23.08.2023 | Сезон 2

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Ремонт лаборатории обошелся приемному отделению в кругленькую сумму, потому Виктория и Вадим Николаевич требуют от работников сокращения расходов и экономии. Виктория хочет, чтобы дорогостоящие обследования проводились только в случае крайней необходимости и согласовывались с заведующим отделением. Будет ли Ковальчук соблюдать новые правила? Узнайте прямо сейчас! Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 31 серия от 23.08.2023.

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