Серия 30 | 22.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 30 серія від 22.08.2023 на сайті СТБ!

Інга з Ігорем сходили на побачення, і бабі Галі не терпиться дізнатися, як все пройшло. Проте вони не хочуть нічого розповідати. Що вигадає баба Галя, аби довідатися правду? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 30 Максим не зможе взяти себе в руки і піде в запій. Мар’яна намагатиметься привести його до тями, проте все марно. Вона привезе Максима в лікарню, щоб там його відкапали. Чи не дізнається керівництво про Закревського? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 30 серія.

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