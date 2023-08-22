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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 29 серія дивитись онлайн від 22.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 29 серія від 22.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 29 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 29 | 22.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 29 серія від 22.08.2023 на сайті СТБ!

Вікторії не подобається те, що Стефа занадто допитлива й підозрює, що вибух не був випадковістю. Вона хоче позбутися її, щоб уникнути зайвих проблем. Юркевич пропонує Вікторії звільнити Стефу, проте це не входить до її повноважень. Що вигадає Вікторія, аби досягти свого? Дізнайтея просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 29 Вадим продовжує турбуватися про Оксану. Він просить її не забувати про себе, вчасно обідати та побільше відпочивати. Як Ковальчук відреагує на таку турботу? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 29 серія.

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