Лікарка Ковальчук 2 сезон 29 серия смотреть онлайн от 22.08.2023

Серия 29 | 22.08.2023 | Сезон 2

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Виктории не нравится то, что Стефа слишком любознательна и подозревает, что взрыв не был случайностью. Она хочет избавиться от нее, чтобы избежать лишних проблем. Юркевич предлагает Виктории уволить Стефу, однако это не входит в ее полномочия. Что придумает Виктория, чтобы добиться своего? Узнайте я прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 29 Вадим продолжает беспокоиться об Оксане. Он просит ее не забывать о себе, вовремя обедать и побольше отдыхать. Как Ковальчук отреагирует на такое беспокойство? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 29 серия.

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