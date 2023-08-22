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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 28 серія дивитись онлайн від 22.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 28 серія від 22.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 28 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 28 | 22.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 28 серія від 22.08.2023 на сайті СТБ!

Оксана й Максим уникають одне одного. Після пережитого вони жодного разу не розмовляли й так і не розставили крапки над і у своїх стосунках. Ганна наполягає, що це не нормально і просить Оксану поговорити з Максимом. Чи дослухається Ковальчук до порад подруги? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 Вікторія попросить Вадима назначити виконувача обов’язків Ковальчук. Вікторія вважає, що Оксана не може адекватно оцінювати ситуацію в лікарні та не може контролювати порядок. Як Бондар відреагує на таке прохання? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 28 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серія від 21.08.2023

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