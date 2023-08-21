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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серія дивитись онлайн від 21.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 27 серія від 21.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 27 | 21.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серія від 19.08.2023 на сайті СТБ!

Лікарка Ковальчук намагається прийти до тями після втрати дитини. Колеги помічають, що Оксана виглядає пригнічено та тривожно. Бондар ще не дозволяє Ковальчук повернутися на роботу, а Ганна наполягає на поновленні психотерапії. Але чи прислухається до їх порад головна героїня? Можливо занурення у роботу для неї єдина можливість зменшити душевний біль від втрати?

Ігор радіє, що Інга приділяє йому багато уваги, поки він знаходиться на стаціонарному лікуванні. У день виписки він просить Максима ще трошки продовжити його перебування в лікарні як пацієнта, щоб Інга подоглядала ще за ним. Що буде, якщо Інга дізнається про цю брехню? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серія від 21.08.2023

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