Серия 27 | 21.08.2023 | Сезон 2

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Лікарка Ковальчук намагається прийти до тями після втрати дитини. Колеги помічають, що Оксана виглядає пригнічено та тривожно. Бондар ще не дозволяє Ковальчук повернутися на роботу, а Ганна наполягає на поновленні психотерапії. Але чи прислухається до їх порад головна героїня? Можливо занурення у роботу для неї єдина можливість зменшити душевний біль від втрати?

Ігор радіє, що Інга приділяє йому багато уваги, поки він знаходиться на стаціонарному лікуванні. У день виписки він просить Максима ще трошки продовжити його перебування в лікарні як пацієнта, щоб Інга подоглядала ще за ним. Що буде, якщо Інга дізнається про цю брехню? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серія від 21.08.2023