Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серия смотреть онлайн от 21.08.2023

Серия 27 | 21.08.2023 | Сезон 2

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Врач Ковальчук пытается прийти в себя после потери ребенка. Коллеги замечают, что Оксана выглядит подавленно и тревожно. Бондарь еще не разрешает Ковальчук вернуться на работу, а Анна настаивает на возобновлении психотерапии. Но прислушается ли к их советам главная героиня? Возможно погружение в работу для нее единственная возможность уменьшить душевную боль от потери?

Игорь радуется, что Инга уделяет ему много внимания, пока он находится на стационарном лечении. В день выписки он просит Максима еще немного продлить его пребывание в больнице как пациента, чтобы Инга поухаживала еще за ним. Что будет, если Инга узнает об этой лжи? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 27 серия.

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