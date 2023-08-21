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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серия смотреть онлайн от 21.08.2023

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук - 26 серия от 21.08.2023. Сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серия смотреть на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серия смотреть онлайн от 21.08.2023
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Лікарка Ковальчук Серия 26 Лікарка Ковальчук: 2 сезон 26 серия смотреть онлайн от 21.08.2023
Серия 26 | 21.08.2023 | Сезон 2

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В приемное отделение поступает пациент с болевым синдромом. Оксана обследует его, но не может установить причину такого плохого самочувствия. Она обращается за советом к коллегам. Однако на совещании Оксане резко становится плохо. У нее начинается внутреннее кровотечение, и она теряет сознание. Закревский проводит срочную операцию, однако не знает, что Ковальчук беременна. Удастся ли спасти жизнь Оксане и ее ребенку? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серия.

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