Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серия смотреть онлайн от 21.08.2023

Серия 26 | 21.08.2023 | Сезон 2

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В приемное отделение поступает пациент с болевым синдромом. Оксана обследует его, но не может установить причину такого плохого самочувствия. Она обращается за советом к коллегам. Однако на совещании Оксане резко становится плохо. У нее начинается внутреннее кровотечение, и она теряет сознание. Закревский проводит срочную операцию, однако не знает, что Ковальчук беременна. Удастся ли спасти жизнь Оксане и ее ребенку? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серия.

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