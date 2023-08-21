Серия 26 | 21.08.2023 | Сезон 2

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У приймальне відділення поступає пацієнт з больовим синдромом. Оксана обстежує його, проте не може встановити причину такого поганого самопочуття. Вона звертається за порадою до колег. Проте під час наради Оксані різко стає погано. У неї починається внутрішня кровотеча, і вона втрачає свідомість. Закревський проводить термінову операцію, проте він не знає, що Ковальчук вагітна. Чи вдасться врятувати життя Оксані та її дитині? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 26 серія.

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