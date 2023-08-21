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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 25 серія дивитись онлайн від 21.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 25 серія від 21.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 25 серія дивитись на сайті СТБ
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Серия 25 | 21.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 25 серія від 21.08.2023 на сайті СТБ!

Стефа взяла аналіз у померлого пацієнта та збирається довести, що його отруїли. Про її плани дізнається Вікторія й робить усе можливе, щоб зірвати дослідження. Що вона вигадає? І хто від цього постраждає? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 25 Оксана вибачається перед Максимом і запрошує його на побачення. Вона дізналася правду про те, навіщо він продав квартиру і де тепер живе. Невже колишні помиряться? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 25 серія.

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