Серія 24 | 17.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 24 серія від 17.08.2023 на сайті СТБ!

Поруч з лікарнею в будинку стався вибух. Багато людей отримали травми та були направлені в приймальне відділення швидкої допомоги. Лікарі борються за життя та здоров’я важких пацієнтів. Серед них чоловік, в око якого потрапив уламок. Після операції чоловіку повідомили жахливу новину: око довелося видалити. Але це не єдина проблема постраждалого: швидкий перебіг іншої хвороби привів до сліпоти. Навідатися до чоловіка приходить колишня дружина. Цей візит болісно сприймає наречена чоловіка. Дивіться, як розгортатиметься ця драматична історія в стінах лікарні в серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 24 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серія від 17.08.2023