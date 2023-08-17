Серія 23 | 17.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серія від 17.08.2023 на сайті СТБ! Ковальчук з самого ранку накричала на Закревського. Проте Максим не розуміє, що між ними сталося. Ще вчора все було добре, а сьогодні Оксана уникає його й не хоче нічого пояснити. Чи зможуть колишні нормально поговорити та розставити всі крапки над і в їхніх стосунках? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 23 Вікторія накаже Платону стежити за Стефою. Вікторія дізналася, що Стефа хоче провести особисте дослідження померлого, тому усіляко хоче цьому завадити. Що з цього вийде? Чи спливе правда назовні? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серія.

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