Серия 23 | 17.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серия от 17.08.2023 на сайте СТБ! Ковальчук с самого утра накричала на Закревского. Однако Максим не понимает, что между ними произошло. Еще вчера все было хорошо, сегодня Оксана избегает его и не хочет ничего объяснить. Смогут ли бывшие нормально поговорить и расставить все точки над і в их отношениях? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 23 Виктория прикажет Платону следить за Стефой. Виктория узнала, что Стефа хочет провести личное обследование умершего, поэтому всячески хочет этому помешать. Что из этого выйдет? Всплывет ли правда наружу? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серия.

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