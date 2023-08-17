Серія 22 | 17.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія від 17.08.2023 на сайті СТБ! Мар’яна пропонує Максиму переїхати до неї. Проте Заркевський дає чітко зрозуміти, що він її не кохає і не збирається з нею жити. Максим хоче, аби вони встановили чіткі правила спілкування і не переходили межу. Чи погодиться Мар’яна на такі умови? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 22.

Анна вмовляє Оксану дати Максиму останній шанс. Вона впевнена, що за такі стосунки, як у них, варто боротися. Оксана дослухається до поради подруги і їде до Максима в гості. Проте двері відчиняє чужа людина, яка заявляє, що місяць тому купила цю квартиру. Як Оксана відреагує на таку новину? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія.

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