Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись онлайн від 17.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 22 серія від 17.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись онлайн від 17.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук 2 сезон 24 серія дивитись онлайн – 17.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись онлайн від 17.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серія дивитись онлайн – 17.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись онлайн від 17.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серія дивитись онлайн – 16.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись онлайн від 17.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук 2 сезон 20 серія дивитись онлайн – 16.08.2023
Лікарка Ковальчук Серія 22 Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія дивитись онлайн – 17.08.2023
Серія 22 | 17.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія від 17.08.2023 на сайті СТБ! Мар’яна пропонує Максиму переїхати до неї. Проте Заркевський дає чітко зрозуміти, що він її не кохає і не збирається з нею жити. Максим хоче, аби вони встановили чіткі правила спілкування і не переходили межу. Чи погодиться Мар’яна на такі умови? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 22.

Анна вмовляє Оксану дати Максиму останній шанс. Вона впевнена, що за такі стосунки, як у них, варто боротися. Оксана дослухається до поради подруги і їде до Максима в гості. Проте двері відчиняє чужа людина, яка заявляє, що місяць тому купила цю квартиру. Як Оксана відреагує на таку новину? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 22 серія.

Дивитися онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серія від 16.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати