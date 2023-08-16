Серія 21 | 16.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серія від 16.08.2023 на сайті СТБ!

Фізичний стан Оксани насторожує її, адже час від часу вона відчуває нудоту. Колега пропонує лікарці вийти на лікарняний, але та відмовляється. Раптово під час проведення операції лікарці Ковальчук стає зле. Операцію пацієнту продовжить робити Стефанія. Згодом Оксана хоче дізнатися причину свого незвичного стану. Що дізнається головна героїня після обстеження, у що їй буде складно повірити? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серія.

Лікарі закладу стають свідками родиних з’ясувань стосунків між сестрою та братом, які привезли свого батька на обстеження. Ті думали, що вже можуть попрощатися з рідною людиною, але несподівано літній чоловік вертається на цей світ. Що стало спусковим гачком до повернення важкого пацієнта до життя, дізнаєтесь у серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серія від 16.08.2023 на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 20 серія від 16.08.2023