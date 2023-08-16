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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия смотреть онлайн от 16.08.2023

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук - 21 серия от 16.08.2023. Сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия смотреть на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия смотреть онлайн от 16.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия смотреть онлайн от 16.08.2023
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Лікарка Ковальчук Серия 21 Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия смотреть онлайн — 16.08.2023
Серия 21 | 16.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия от 16.08.2023 на сайте СТБ! 

Физическое состояние Оксаны настораживает ее, ведь время от времени она чувствует тошноту. Коллега предлагает врачу пойти на больничный, но та отказывается. Внезапно во время проведения операции врачу Ковальчук становится плохо. Операцию пациенту продолжит делать Стефания. Впоследствии Оксана хочет узнать причину своего необычного состояния. Что узнает главная героиня после обследования, во что ей будет сложно поверить? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия. 

Врачи медучреждения становятся свидетелями семейных выяснений отношений между сестрой и братом, которые привезли своего отца на обследование. Те думали, что уже могут попрощаться с родным человеком, но неожиданно пожилой мужчина возвращается на этот свет. Что стало спусковым крючком к возвращению тяжелого пациента к жизни, узнаете в сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 21 серия от 16.08.2023 на сайте СТБ! 

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 20 серия от 16.08.2023

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