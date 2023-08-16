Серія 20 | 16.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 20 серія від 16.08.2023 на сайті СТБ! До Вікторії приїжджає Сергій і вимагає негайно повернути борг. Гроші йому потрібні тут і зараз, проте Вікторії ніде їх взяти. Що вона вигадає, аби позбутися кредитора? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 20 Оксана прокинеться в кабінеті Вадима. Вперше за довгий час вона виспалася і класно відпочила. Вадим принесе їй каву в ліжко і спробує налагодити стосунки. Як Оксана відреагує на його увагу? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 20 серія.

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