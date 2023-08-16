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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серія дивитись онлайн від 16.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 19 серія від 16.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серія дивитись на сайті СТБ
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серія дивитись онлайн від 16.08.2023
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Серія 19 | 16.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серія від 16.08.2023 на сайті СТБ! Вадим ретельно перевірив нового постачальника лікарні і хоче розірвати з ним контракт. Бондар просить Вікторію терміново знайти нового постачальника, адже він не хоче ризикувати репутацією лікарні. Як Вікторія відреагує на це прохання? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 19 Оксана дізналася, що це Вікторія поширювала плітки про неї та Максима. Вона вирішила вибачитися перед Закревським і налагодити стосунки. Чи змогли колишні нормально поговорити й помиритися? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серія.

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