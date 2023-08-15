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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 18 серія дивитись онлайн від 15.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 18 серія від 15.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 18 серія дивитись на сайті СТБ
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Серія 18 | 15.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 18 серія від 15.08.2023 на сайті СТБ! Чутки про те, що Максим з Оксаною знову зустрічаються, розповсюджуються по лікарні. Бондар ображений на лікарку Ковальчук за те, що дізнався про це не від Оксани. Він вважає, що їх стосунки з Закревським можуть заважати роботі. Чи дійсно вони помирились, дізнаєтесь у серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія.

Тим часом Максим бореться з хлопцем пацієнтки – психопатом, який навмисно загодовує дівчину, щоб вона набрала вагу. Закохана дівчина готова втрачати своє здоров’я через бажаня сподобатися парубку. Спроба Закревського розкрити очі на цинічні дії хлопця для пацієнтки виглядають як руйнування її особистого життя. Чи зможе вона все ж таки вибратися з цих руйнівних стосунків? Покаже медичний серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 18 серія.

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